Власти Екатеринбурга запустили опрос о необходимости второй ветки метро

В Тelegram-канале администрации Екатеринбурга опубликован опрос на тему, нужна ли Екатеринбургу вторая ветка метро. Предложены три варианта ответа: «Жизненно необходима», «Не нужна» и «Мне все равно». По данным на 14:00, из 2,5 тыс. участников опроса 77% выступают за строительство второй ветки.

Ранее власти заявили, что несмотря на отказ Министерства транспорта РФ финансировать строительство новой ветки, мэрия намерена продолжить его проектирование за счет средств бюджета города.

Вопрос о строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге поднимался неоднократно. Строительство планировалось в случае выигрыша екатеринбургской заявки во всемирной выставке «Экспо-2025». Однако, несмотря на проигрыш, свердловские власти пообещали реализовать проект. Предложенный вариант предусматривает строительство десяти станций между восточной и западной частями города (между ВИЗом и ЖБИ): «Металлургическая», «Татищевская», «Уральских Коммунаров», «Площадь 1905 года», «Верх-Исетская», «Западная», «Театральная», «Восточная», «Политехническая» и «Каменные Палатки». Инвестиции в проект оцениваются в 70 млрд руб.