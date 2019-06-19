Власти Екатеринбурга продолжат проектирование второй ветки метро

Несмотря на отказ Министерства транспорта РФ финансировать строительство новой ветки метро в Екатеринбурге, городские власти намерены продолжить его проектирование за счет средств бюджета города.

«Главная гарантия выделения средств на метро — разработанная техническая документация. Подготовив ее, мы будем добиваться выделения федеральных средств на вторую ветку. Мы не наблюдаем снижение пассажиропотока. Конечно, он имеет сезонные колебания, но в целом стабилен. А по автобусным перевозкам даже заметен рост»,— приводит ЕАН слова главы города Александра Высокинского.

Ранее в открытом доступе оказался документ в котором сообщалось , что минтранс не будет финансировать строительство метро в Екатеринбурге. В министерстве планы о выделении средств посчитали преждевременным, так как с 2013 года в метрополитене идет снижение пассажиропотока, а свердловские власти не предоставили оценку затрат и эффектов от появления второй ветки.

Вопрос о строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге поднимался неоднократно. Строительство планировалось в случае выигрыша екатеринбургской заявки во всемирной выставке «Экспо-2025». Однако, несмотря на проигрыш, свердловские власти пообещали реализовать проект. Предложенный вариант предусматривает строительство десяти станций между восточной и западной частями города (между ВИЗом и ЖБИ): «Металлургическая», «Татищевская», «Уральских Коммунаров», «Площадь 1905 года», «Верх-Исетская», «Западная», «Театральная», «Восточная», «Политехническая» и «Каменные Палатки». Инвестиции в проект оцениваются в 70 млрд руб.