В Вахитовском райсуде Казани опровергли введение ограничений для работы журналистов

В Вахитовском райсуде Казани отрицают, что новый председатель Газиз Гисметдинов ввел ограничения для работы журналистов в здании суда. «В Вахитовском районном суде города Казани никаких изменений по работе со СМИ не было и не планируется. Работает в прежнем режиме»,— сообщила пресс-секретарь райсуда Татьяна Салова.

Сегодня на брифинге в Доме правительства Татарстана журналисты пожаловались, что «сотрудникам телевидения запретили снимать даже в коридорах» суда, а «пресс-служба требует, чтобы предоставляли диктофонные записи, сделанные в помещении суда». Представитель Казанского кремля Лилия Галимова заявила, что власти республики не вмешиваются в деятельность судов. «Наверное, будет звучать как каламбур, но обратитесь в суд по этому поводу»,— предложила она журналистам.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”