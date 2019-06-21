Прокуратура начала проверку по факту срыва сроков навигации по каналу имени Москвы

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с переносом сроков навигации по каналу имени Москвы после неудачных испытаний «по наполнению канала при проведении ремонтных работ на западной дамбе гидроузла №8». Ранее “Ъ” сообщил, что движение судов по каналу имени Москвы между шлюзами №7 и №8 на северо-западе столицы, нарушенное после январского подтопления Тушинского тоннеля, откладывается на неопределенный срок. Как рассказал “Ъ” источник, знакомый с ситуацией, 20 июня в тоннеле возникла новая протечка, и воду из канала в аварийном порядке сбросили.

В сообщении на сайте прокуратуры указано, что провести проверку поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. «По ее результатам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход проверки контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой»,— уточнили в ведомстве.

Подробнее о переносе сроков открытия навигации на канале читайте в материале “Ъ”.