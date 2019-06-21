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КамАЗ построит 250 грузовиков для Туркменистана

КамАЗ получил заказ властей Туркменистана на поставку 250 грузовиков, сообщила представитель Казанского кремля Лилия Галимова. Сумма поставки не разглашается. Также власти Туркмении и КамАЗ договорились об открытии учебно-сервисных центров в Ашхабаде и четырех областях среднеазиатской республики.

Ранее на Петербургском экономическом форуме, прошедшем в начале июня, гендиректор автоконцерна Сергей Когогин заявил, что после визита делегации Татарстана в Туркмению готовился контракт, рассчитанный на поставку до тысячи грузовиков.

Бизнес-план компании на 2019 год предполагает реализацию 39 тыс. автомобилей, в том числе 33 тыс. машин на российском рынке и 6 тыс. за рубежом, пишет «Интерфакс». При этом туркмения является одним из крупнейших потребителей автотехники КамАЗа в Азии, где насчитывается автопарк в 9 тыс. грузовиков. В частности, в ноябре 2014 года президент Туркмении подписал постановление о закупке 1,5 тыс. специальной техники «КамАЗ» и запасных частей на общую сумму более $125 млн.

“Ъ-Казань”


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