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НМТП дополнительно направит на дивиденды 9,6 млрд рублей

Акционеры ПАО «НМТП» (Новороссийский морской торговый порт) приняли решение направить на выплату дивидендов по итогам 2018 года 14,8 млрд руб. с учетом уже выплаченных по итогам первого полугодия прошлого года 5,2 млрд руб. Об этом говорится в официальном отчете общего собрании акционеров ПАО.

Кроме того, было принято решение дополнительно выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 9,6 млрд руб. Размер дивиденда на одну акцию определен в размере 0,5 руб.

Членами Совета директоров общества были избраны вице-президент ПАО «Транснефть» Сергей Андронов, первый вице-президент ПАО «Транснефть» Максим Гришанин, генеральный директор ПАО «НМТП» Сергей Киреев, вице-президенты ПАО «Транснефть» Вячеслав Скворцов и Рашид Шарипов, а также руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко. Не вошел в Совет директоров НМТП бывший его член - заместитель Министра транспорта РФ - руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Юрий Цветков.

Аудитором общества на 2019 год утверждено АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Отметим, что ГК ПАО «НМТП» является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Контролирующим акционером (62%) является ПАО «Транснефть». Акции НМТП котируются на Московской бирже (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). Грузооборот Группы компаний в 2018 году составил 140,2 млн тонн. Консолидированная выручка по МСФО - $951 млн. Группа НМТП объединяет компании ПАО «НМТП», ООО «ПТП», АО «НСРЗ», АО «Флот НМТП», АО «НЛЭ», ООО «ИПП», ООО «НМТ», ООО «Балтийская Стивидорная Компания» и ООО «СФП».

Василий Хитрых


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