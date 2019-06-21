Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу

Глава грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков, досрочно вышел на свободу, говорится в сообщении центра. Он провел 527 дней в заключении.

У выхода из колонии-поселения города Аргун господина Титиева встречали родные, друзья, односельчане, коллеги и журналисты.

Напомним, 18 марта 2019 года господин Титиев был признан виновным в хранении 200 г марихуаны. Оюб Титиев свою вину не признал.

Он был задержан в начале января прошлого года. В его машине был обнаружен пакет с марихуаной. Как подчеркивал правозащитник, его доставили в Курчалоевское РОВД, а затем еще раз инсценировали задержание.

О решении суда по УДО читайте в публикации “Ъ” «Глава чеченского "Мемориала" свое отбыл».

После освобождения Оюб Титиев дал интервью “Ъ”.