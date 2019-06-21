Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу

Глава грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков, досрочно вышел на свободу, говорится в сообщении центра. Он провел 527 дней в заключении.
У выхода из колонии-поселения города Аргун господина Титиева встречали родные, друзья, односельчане, коллеги и журналисты.
https://twitter.com/hrc_memorial/status/1141977425385074688
Напомним, 18 марта 2019 года господин Титиев был признан виновным в хранении 200 г марихуаны. Оюб Титиев свою вину не признал.
Он был задержан в начале января прошлого года. В его машине был обнаружен пакет с марихуаной. Как подчеркивал правозащитник, его доставили в Курчалоевское РОВД, а затем еще раз инсценировали задержание.
О решении суда по УДО читайте в публикации “Ъ” «Глава чеченского "Мемориала" свое отбыл».
После освобождения Оюб Титиев дал интервью “Ъ”.
просмотров: 132734
просмотров: 79750
просмотров: 75843
просмотров: 74792
просмотров: 73976