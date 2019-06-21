Президент Грузии в связи с событиями в Тбилиси прерывает визит в Белоруссию

Пресс-секретарь президента Грузии Хатия Моисцрапишвили сообщила, что в связи с беспорядками в Тбилиси Саломе Зурабишвили прерывает визит в Белоруссию. Он должен был завершиться 22 июня.

На встрече с Александром Лукашенко президент Грузии сказала, что «должна уехать и быть рядом со своим народом». «Сейчас в Грузии напряженная ситуация, поэтому я посчитала, что обязательно должна быть там, глава государства должна быть на месте»,— приводит ее слова ТАСС.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе также был вынужден прервать свой визит в Азербайджан.

Накануне в Грузии начались многотысячные протесты из-за визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Граждан страны возмутило то, что депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

К вечеру четверга протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД. Саломе Зурабишвили на фоне протестов назвала Россию врагом и заявила, что те, кто способствует внутреннему конфликту, осуществляют российскую политику. Грузинская оппозиция анонсировала «абсолютно мирный митинг с 19:00 в пятницу».

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».

Депутат Сергей Гаврилов в интервью “Ъ” прокомментировал беспорядки в Грузии, вызванные его приездом.