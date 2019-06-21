«Ростелеком» раскритиковал передачу работ по установке дорожных камер одной компании

Представитель «Ростелекома» Валерий Костарев в беседе с РБК раскритиковал назначение компании ГЛОНАСС БДД единственным исполнителем работ по установке новых дорожных камер. Он уверен, что для лучшего контроля затрат более эффективным было бы проводить конкурентные закупки.

Господин Костарев отметил, что в некоторых субъектах ранее были внедрены системы фотовидеофиксации, а определить, смогут ли эти системы корректно взаимодействовать с теми, которые будет внедрять единый исполнитель, пока невозможно. Оператором систем фотовидеофиксации на дорогах является «Ростелеком».

Скептически отнесся к передаче работ по установке и оператор систем фотовидеофиксации на дорогах Московской области «МВС Груп». «Мы относимся с недоверием к идее передать эту задачу в федеральном масштабе компании со штатом 15 человек»,— сказал РБК гендиректор «МВС Груп» Руфат Криман. Он добавил, что назначение одного игрока «гарантированно приведет к снижению эффективности бюджетных расходов, увеличению сроков установки и падению качества обслуживания».

Ранее на этой неделе “Ъ” сообщал, что все работы, связанные с установкой новых дорожных камер, будет выполнять дочернее предприятие «Ростеха» и АО ГЛОНАСС — компания ГЛОНАСС БДД. Соответствующее распоряжение готовит правительство России. Белый дом уже предложил регионам тарифы для работы с компанией: 150–250 руб. за одно штрафное постановление и 65–90 тыс. руб. за аренду комплекса в течение месяца.

Подробнее — в материале “Ъ” «За дорожными штрафами проследит "Ростех"».