На Кубани при совершении жесткой посадки погиб пилот вертолета Ми-8

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Инцидент произошел сегодня, 21 июня, около 9:10. По предварительным данным Южного СУТ СК РФ, вертолет Ми-2 обрабатывал поля в Лабинском районе Краснодарского края. В кабине находился один пилот. В какой-то момент вертолет совершил жесткую посадку в станице Чамлыкская, в результате которой мужчина погиб на месте.В район ЧП были направлены службы экстренного реагирования.

В настоящее время на место происшествия выехали следователи. Они попытаются установить все обстоятельства произошедшего. В настоящее время следственными органами Южного СУТ СК РФ проводится доследственная проверка. По ее результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточнили в ГУ МЧС по краю, предварительно борт пренадлежит индивидуальному предпринимателю. Производилась обработка сельскохозяйственных угодий.

Василий Хитрых