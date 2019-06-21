Роскачество назвало лучшие приложения по доставке еды

Роскачество определило лучшие мобильные приложения сервисов для доставки продуктов. В исследовании участвовали 24 мобильных приложения в российском сегменте магазинов Google Play и App Store.

Лучшими приложениями на iOS стали «Утконос» (4,511), OZON (4,385) и «О`кей» (4,228), на Android — «Утконос» (4,639), OZON (4,473) и «Мой Перекресток» (4,289). Лидерами среди служб доставки на двух платформах были названы iGooods, «Инстамарт» и golama. Отмечается, что эксперты оценивали приложения по 60 критериям, среди которых функциональность, удобство, безопасность и избыточность разрешений.

Исследование выявило несколько уязвимостей, в частности небезопасная реализация SSL, слабый алгоритм хеширования и шифрования. Роскачество подчеркнуло, что они обнаружены у 90% мобильных программ.

По совокупности критериев самыми безопасными приложениями для iOS эксперты назвали golama (4,21 из 5 баллов), «Утконос» (4,20 из 5) и «О`кей» (4,15 из 5), для Android — «Утконос» (4,46 из 5), «Азбука Вкуса» (4,31 из 5) и «О`кей» (4,29 из 5).

Ранее «Яндекс» запустил в тестовом режиме новый сервис бесплатной доставки продуктов «Яндекс.Лавка». По словам разработчиков, «Яндекс.Лавка» — это продуктовый магазин онлайн, бесплатная доставка из которого занимает не более 15 минут. Цена товаров не превышает их стоимости в обычных магазинах.

Подробнее о том, почему доставка еды привлекает инвесторов, читайте в материале “Ъ” «Путь к желудку».