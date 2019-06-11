«Яндекс» тестирует сервис доставки продуктов

«Яндекс» запустил в тестовом режиме новый сервис бесплатной доставки продуктов «Яндекс.Лавка», сообщил руководитель проекта Илья Красильщик в Facebook. По словам разработчиков, «Яндекс.Лавка» — это продуктовый магазин онлайн, бесплатная доставка из которого занимает не более 15 минут. Цена товаров не превышает их стоимости в обычных магазинах. Сервис «Лавка» доступен в приложении «Яндекс.Еда».

Сейчас сервис работает в экспериментальном режиме и только для жителей московского района Хамовники, живущих с внешней стороны Садового кольца. Ассортимент магазина — около 1,5 тыс. товаров.

В начале 2019 года «Яндекс.Еда» раскрыл общее число заказов через сервис. За декабрь 2018 года оно составило более 1 млн, увеличившись в десять раз по сравнению с результатами, которые годом ранее показали интегрированные в «Яндекс» FoodFox и UberEats. Сервис остается вторым на российском рынке доставки еды, уступая принадлежащему Mail.ru Group Delivery Club.

Подробнее о том, почему доставка еды привлекает инвесторов, читайте в материале “Ъ” «Путь к желудку».