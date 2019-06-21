В Казани на три дня отключат центральные телеканалы

В Казани с 25 по 27 июня отключат программы аналогового и цифрового вещания. В частности, с 8:00 до 18:00 в эти дни будут недоступны для просмотра и прослушивания телеканалы "Первый", «Россия 1», «Россия — Культура», «Россия Татарстан», «Звезда», Пятый канал и ТНВ, а также радиостанции «Радио Россия», «Маяк», «Радио Татарстан», «Вести ФМ», «Наше радио», «Ретро-ФМ», «Серебряный дождь».

Отключения связаны с ремонтом Казанского радиотелецентра, сообщается на сайте Минкомсвязи Татарстана.

“Ъ-Казань”