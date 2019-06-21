Правительство расширило направления работы «фабрики проектного финансирования» ВЭБа. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Ранее о его подписании “Ъ” сообщили в аппарате Белого дома.

В постановлении говорится, что цель принятого решения — «расширить финансирование проектов в отраслях и сферах, обозначенных в указе президента России от 7 мая 2018 года». В частности, перечень направлений пополнился строительством, сельским хозяйством, образованием и здравоохранением. Кроме того, до 2021 года был продлен период отбора ВЭБом проектов вне отраслевых направлений финансирования для участия в фабрике.

Напомним, «фабрика», созданная на базе ВЭБ.РФ, формально существует с февраля 2018 года, а фактически запущена в конце года. Предполагается, что проекты будут финансироваться по принципу «80 на 20», где 20% приходится на собственные средства инициатора, а остальное — заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта.

Подробнее о расширении направлений — в материале “Ъ” «Нацпроектам расширяют денежную перспективу».