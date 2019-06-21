Apple отзывает MacBook Pro поколения 2015–2017 годов из-за риска возгорания батареи

Компания Apple отзывает ноутбуки MacBook Pro раннего поколения из-за опасности перегрева аккумулятора. По утверждению компании, это может создавать угрозу пожарной безопасности. Количество отзываемых ноутбуков не уточняется.

«Эти устройства (с проблемной батареей.— “Ъ”) продавались преимущественно с сентября 2015-го по февраль 2017 года»,— говорится в сообщении компании. Пользователь сможет проверить, касается ли эта проблема его устройства, с помощью серийного номера. Неисправные батареи бесплатно заменят в авторизованных сервисных центрах или официальных магазинах Apple.

Компания предупреждает, что ноутбук придется оставить в сервисе одну–две недели, предварительно сохранив нужные данные.