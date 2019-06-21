Глава Кузбасса передал угольщикам еще 104 га сельхозземли

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал три постановления о передаче угольным предприятиям 24 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 104,2 га в Прокопьевском и Новокузнецких районах. Об этом говорится в соответствующих постановлениях кузбасского правительства.

Так, администрация передала АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское» 14 участков в Прокопьевском районе для строительства ЛЭП, технологических дорог, промплощадок, вентиляционной скважины и размещения конвейера. Они располагаются в 26 км от Киселевска. АО «Шахта «Полосухинская» получила один участок площадью 1 га для размещения временного угольного склада в 23 км от Новокузнецка. ООО «Разрез «Южный» в 30-40 км от Киселевска разместит на девяти участках одноцепные высоковольтные линии электропередач.

«Мы в прошлом и в начале этого года отменили аукционы по выдаче новых лицензий. Правительство области сейчас приводит все к порядку по действующим лицензиям, где все было согласовано и компании работают. Там, к сожалению, не до конца урегулированы вопросы земельных отношений, и многие, купив сельхозземли, построив на них, платят за них, как за земли сельхозназначения. Мы с этим смириться не можем и на заседаниях правительства сейчас рассматриваем 30 и больше заявок на смену назначения земель, что увеличивает налог»,— сказал журналистам Сергей Цивилев после июньского совещания, посвященного проблемам перевозки местного угля железнодорожным транспортом.

Как писал “Ъ”, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в мае и июне передал угольщикам 582 га сельхозземель в Прокопьевском, Беловском, Ленинск-Кузнецком и Кемеровских районах. Участки получили АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское», ООО «Разрез «Южный», ООО «Шахтоуправление «Майское», ООО «Разрез Трудармейский Южный», АО «Черниговец», УК «Кузбассразрезуголь», ООО «Разрез «Березовский» и разрез «Шестаки».

Нина Обелюнас