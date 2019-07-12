Сегодня исполняется 54 года заместителю председателя правительства Константину Чуйченко

Его поздравляет председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников:

— Уважаемый Константин Анатольевич! Рад возможности поздравить Вас с днем рождения на страницах уважаемой газеты и пожелать дальнейших успехов на посту Заместителя Председателя Правительства РФ — Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации. Всем известны Ваша огромная работоспособность и настойчивость в достижении поставленной цели. Не сомневаюсь, что и в качестве руководителя рабочей группы по подготовке нового КоАП Вам удастся совершить титанический труд по его разработке. Юристам известно, что любая кодификация — это чудовищное сопротивление при подготовке и принятии и проклятие после введения в действие. Получается, Вы вызвали огонь на себя! А ведь потом придется менять УК, УПК и УИК. Терпения Вам, Константин Анатольевич, сил и удачи! Юридическое сообщество готово и будет помогать Вам всеми доступными способами, чтобы новый КоАП, в отличие от нынешнего удручающего кодекса, защищал граждан и общество, а не только чиновников! С днем рождения! Приятных неожиданностей и хорошего настроения!

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