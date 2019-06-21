Высших чиновников ЕС назначат на внеочередном саммите 30 июня

Лидеры государств Евросоюза не договорились по кандидатурам на ключевые посты во властных структурах ЕС, они соберутся для обсуждения этого вопроса на отдельный саммит 30 июня, заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции. «Евросовет провел полную дискуссию по вопросу назначений, однако большинства ни по одному кандидату достигнуто не было»,— сказал он после первого дня саммита (цитата по «РИА Новости»).

По итогам саммита в Брюсселе лидеры стран ЕС договорились продлить экономические санкции против России на полгода. Эти санкции были введены за «несоблюдение минских соглашений».

О повестке саммита читайте в публикации “Ъ” «Кандидатов в Евросоюз оставили в зале ожидания».