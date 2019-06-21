Протестующие в Тбилиси возводят баррикады у филармонии

Полиция в Тбилиси к утру освободила проспект Руставели от митингующих. Как сообщают местные СМИ, их оттеснили к площади Первой Республики, где начались задержания. Часть митингующих пытается соорудить баррикады недалеко от здания тбилисской филармонии. Они перегородили улицу автобусом и мусорными баками.

Лидеров оппозиции на месте событий нет. Перед зданием парламента городские службы приступили к очистке территории, передает «Интерфакс».

В Грузии проходят многотысячные протесты из-за визита в страну российских депутатов, который приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Граждан страны возмутило то, что депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. К вечеру четверга протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».