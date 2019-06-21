Спрос инвесторов на евробонды РФ в 2–3 раза превысил объем размещения

В четверг, 20 июня, состоялось размещение дополнительных выпусков российских суверенных еврооблигаций с погашением в 2029 и 2035 годах в объеме $1,5 и $1 млрд соответственно, спрос на них в 2–3 раза превысил объем размещения. Объем заявок инвесторов на приобретение 10-летних долларовых инструментов превысил объем размещения более чем в два раза, составив около $3,7 млрд. Спрос на бумаги с погашением в 2035 году в три раза превысил объем размещения.

Совокупный спрос составил около $7 млрд. Существенная «переподписка» свидетельствует о сохранении устойчивого спроса иностранных инвесторов на суверенные еврооблигации РФ, заявили в Минфине.

О размещении читайте в публикации “Ъ” «Долги наши внешние».