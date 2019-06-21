Долги наши внешние Минфин второй раз в этом году разместил еврооблигации

Минфин 20 июня провел неожиданное размещение еврооблигаций на $2,5 млрд. Фактические он воспользовался благоприятной рыночной конъюнктурой, сложившейся на долговом рынке после мягких действий Федеральной резервной системы (ФРС) США. В итоге министерство не только повысило ликвидность двух обращающихся выпусков, но и привлекло средства по рекордно низким ставкам. Как считают участники рынка, теперь Минфин может при необходимости сократить план заимствований внутри страны, пока выполненный лишь на 61%.

Участники долгового рынка 20 июня получили предложение от «ВТБ Капитала» и Газпромбанка приобрести дополнительные выпуски евробондов. Речь идет о двух траншах долларовых бумаг с погашением в 2029 и 2036 годах с ориентиром доходности 4% и 4,45% годовых соответственно.

Инвесторы проявили высокий интерес к российским гособлигациям — спрос составил $7 млрд. В итоге Минфин разместил 10-летние еврооблигации на $1,5 млрд, а 16-летние — на $1 млрд. Доходность составила 3,95% и 4,3% соответственно. По словам главы «Арикапитала» Алексея Третьякова, Минфин смог занять на рынке лучше, чем перед событиями на Украине в 2014 году и перед кризисом 2008 года.

В этом году Минфин уже размещал евробонды в марте — 16-летние евробонды на $3 млрд и 5-летний выпуск на €750 млн. Спрос превышал предложение в два-четыре раза, а стоимость заимствований составила 5,1% и 2,375% годовых соответственно. Уже тогда Минфин перевыполнил годовой план по внешним заимствованиям, заложенный в бюджете ($3 млрд). Но в начале июня на ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов говорил о возможности еще одного выхода Минфина на внешний рынок при условии благоприятной конъюнктуры.

Условие оказалось выполненным при содействии властей США: 19 июня комитет по открытому рынку ФРС страны оставил целевой диапазон ставки без изменений (2,25–2,50%). Однако из заявления регулятор исключил фразу о «терпеливом» подходе. К тому же если три месяца назад ни один член комитета не ожидал снижения ставок в этом году, то сейчас эта идея поддерживается почти половиной.

По словам Алексей Третьякова, после заседания у инвесторов укрепилась убежденность в том, что ФРС несколько раз снизит ставку уже в этом году. Это благоприятно отразилось на их аппетите к риску. «Вероятность смягчения денежно-кредитной политики ФРС, а также аналогичные намерения со стороны ЕЦБ и Банка Англии привели к резкому росту спроса инвесторов на всех долговых рынках развивающихся стран, включая Россию»,— отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

Уже с утра 20 июня котировки в среднесрочном и долгосрочном сегментах выросли в пределах 0,7–2,5 процентного пункта. «Спреды между российскими еврооблигациями и US Treasuries сузились на два десятка пунктов по сравнению с летом прошлого года»,— отмечает гендиректор «Спутник—Управление капиталом» Александр Лосев. В итоге на рынке сформировались идеальные условия для выхода на рынок любого эмитента. Выбор ранее размещенных выпусков аналитики связывают с желанием повысить их ликвидность. «Минфин хочет сделать середину кривой доходности российских евробондов более ликвидной»,— отмечает вице-президент по торговым операциям Альфа-банка Сергей Осмачек.

В Минфине не ответили на запрос “Ъ”. Между тем участники рынка не исключают того, что последним размещением министерство страхуется от рисков ухудшения конъюнктуры на внутреннем рынке. В отличие от программы внешних заимствований внутренняя выполнена только на 61%. Риски ухудшения конъюнктуры, связанные, например, с внешними факторами, остаются, отмечает Александр Ермак, таким образом, использовать благоприятный момент для выхода на внешний рынок — оправданное решение финансового ведомства.

Виталий Гайдаев