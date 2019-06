Первое казино Tigre de Cristal открылось в «Приморье» в 2015 году. В 2017-м у казино сменился собственник: из проекта вышел предприниматель Лоуренс Хо (контролирует группу Melco International Development Ltd, в которую входила Summit Ascent Holdings Ltd), продав свою долю тайваньской судоходной компании First Steamship Company Ltd. Как уточнили “Ъ” в Tigre de Cristal, сейчас оператором казино выступает компания Oriental Regent Limited, где 30% принадлежит китайской Summit Ascent Holdings Ltd., 25% — тайваньской Firich Enterprises Co Ltd., 29,5% — китайской Suncity Group, крупному игорному оператору в Макао.

К 2021 году планируется построить вторую фазу Tigre de Cristal. Как уточнил “Ъ” директор департамента туризма администрации Приморья Константин Шестаков, комплекс занимает 36 тыс. кв. м, на которых помимо казино есть два ресторана и гостиница на 121 номер. Вторая фаза строительства увеличит номерной фонд в три раза.

Согласно сайту Tigre de Cristal, сейчас в казино более 250 слот-машин и более 50 игровых столов. Минимальный депозит для джанкет-тура с оплатой авиабилетов, проживания, питания и сопровождением от аэропорта составляет 5 тыс. TDC. Как уточнили в колл-центре казино, это валюта, принятая внутри Tigre de Cristal, 1 TDC равен 60 руб. На запрос “Ъ” о финансовых показателях в казино не ответили. В 2018 году администрация казино сообщала местным СМИ, что количество его посещений с 2015 года превысило 1 млн. Почти 40% посещений приходятся на иностранных гостей.

В процессе строительства в «Приморье» еще три проекта, с которыми уже заключены инвестиционные соглашения. Один из них — отель с игорным клубом — реализует ЗАО «Шамбала».

Другой — клуб Selena, к строительству которого ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим» приступило два года назад. В феврале 2019 года администрация Приморского края сообщила о новом партнере в проекте — японской компании Simple Create Co. Ltd, а также о том, что проект пересмотрен, а казино переименовано в «Империал». Подписание договора между «Даймонд Форчун Холдингс Прим» и Simple Create Co. Ltd находится в стадии завершения, сообщил “Ъ” гендиректор российской компании Александр Мишкитблит.

Общая площадь застройки комплекса «Империал» составит более 50 тыс. кв. м, первая стадия будет включать гостиницу и развлекательный комплекс. Игровая площадь будет представлена казино на 50 столов и 300 игровых автоматов. Неигровая — включит ночной клуб площадью более 1,5 тыс. кв. м, ресторан, фуд-корт и спа площадью более 1 тыс. кв. м. Срок сдачи первой стадии — осень 2020 года. Вторая стадия со сроком сдачи в 2022 году включает преимущественно гостиницу. Общий номерной фонд «Империала» составит более 360 номеров. Объем инвестиций первой фазы — $60–70 млн, второй — $200 млн. Окупаемость первой фазы рассчитана на пятилетний срок, уточнил Александр Мишкитблит. «В целом мы намерены принимать более 300 тыс. посетителей в год. По нашим оценкам, 30% из них будут приезжать из-за рубежа»,— говорит он.

Наконец, третий инвестор, который ведет стройку в «Приморье»,— NagaCorp Ltd, крупнейший оператор гостиничного бизнеса, игр и отдыха в Камбодже. NagaCorp еще в сентябре 2013 года подписала с администрацией Приморского края инвестиционное соглашение, в соответствии с которым инвестирует в проект казино не менее $350 млн. Компания рассчитывает, что казино в России «станет следующим катализатором роста» и поможет диверсифицировать ее доходы в долгосрочной перспективе. В марте NagaCorp опубликовала на гонконгской бирже сообщение об открытии офиса во Владивостоке, в нем также уточнялось, что первый этап строительства будет завершен в 2019 году.

В ноябре 2018 года администрация Приморского края сообщала о переговорах с южнокорейским холдингом о строительстве еще одного казино, инвестиции в который могут составить $300 млн. В январе 2019-го сообщалось о планах открыть казино в «Приморье» южнокорейской гостиничной компании Ramid Hotels & Resorts. Она планирует построить гостиницу, казино и гольф-поле, размер инвестиций не уточнялся.