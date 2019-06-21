Пермский перевозчик покупает автосклад «Экс Авто»

Конкурсный управляющий ООО «Экс Авто» подвел итоги торгов по продаже имущества автохолдинга-банкрота. Единственный лот, в который входил комплекс недвижимости ООО по ул. Ласьвинской, 86, включая земельный участок площадью 4 га, выкупает Сергей Караев, известный пермский перевозчик из ООО «Мега-Групп». Лот реализовывался методом публичного предложения, был обременен залогом в пользу Газпромбанка. Господин Караев предложил за недвижимость «Экс Авто» 40,1 млн руб.

Мобильный телефон господина Караева вчера был выключен.

Олег Долженков, гендиректор «Брайт Парка» (дилер «АвтоВАЗа»), сообщил, что по указанному адресу в прежние годы размещался региональный склад продукции «АвтоВАЗа» холдинга «Экс Авто». Дилер полагает, что недвижимость куплена не с целью ведения бизнеса по продаже авто. «Важна локация с точки зрения логистической доступности. Здесь этого нет»,— отметил он.

Владелец автоцентра «АвтоВАЗа» на ул. Спешилова Олег Боровик сообщил, что год назад интересовался проданным объектом «Экс Авто», но он стоил «дорого, и место неинтересное». По его оценке, справедливая цена актива — 30 млн руб.

Не исключено, что участок был куплен с целью застройки жильем. Собеседник в стройотрасли отмечает, что структуры господина Караева якобы дружественны пермскому девелоперу Михаилу Клюйкову. Собеседники среди перевозчиков, напротив, уверяют, что господин Караев приобрел склад с целью размещения своего автобусного парка. По их сведениям, он собирался выкупить на банкротных торгах автопарк «Закамского автобуса» по ул. Автозаводской, 5, но не успел.

ООО «Экс Авто» (до кризиса — крупнейший пермский автохолдинг, в портфеле было 12 брендов, владелец Алексей Ярушин) было признано несостоятельным в октябре 2015-го. Требования кредиторов составили более 1,7 млрд руб. Рыночная стоимость имущества должника оценивалась в 900 млн руб.

За четыре года банкротства нераспроданными остаются два автосалона (по ул. Елькина, 14 (в залоге Сбербанка) и по ул. Спешилова, 111 (в залоге Газпромбанка). Мария Булатова, управляющая ООО, сообщила, что кредиторы этих объектов до сих пор не утвердили порядки продажи залогового имущества.