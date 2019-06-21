Наоми Осаке угрожают свержением

Лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) японка Наоми Осака во втором круге турнира в Бирмингеме с призовым фондом $1 млн неожиданно проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана. Это означает, что в ближайший понедельник на первое место в мировой классификации может подняться чемпионка Roland Garros австралийка Эшли Барти, которой в Бирмингеме требуется завоевать титул.

Возглавив мировой рейтинг в конце января после Australian Open, завершившегося ее второй подряд победой на турнирах Большого шлема, японка Наоми Осака вот уже пятый месяц подряд испытывает определенное давление со стороны своих конкуренток в борьбе за титул первой ракетки мира. Правда, австралийка Эшли Барти до недавнего времени в их число не входила. В середине марта она занимала в классификации WTA лишь 11-е место, отставая от лидера почти на 2600 очков.

Однако две крупные победы, одержанные Барти сначала на Miami Open, а затем на Roland Garros, в совокупности с неудачами Осаки изменили ситуацию кардинальным образом. После своего парижского триумфа австралийка стала второй, а перед началом турнира Nature Valley Classic в Бирмингеме ее отставание от японки составляло 252 очка. А сейчас она и вовсе может обойти Осаку, которая потерпела неудачу во встрече с экс-россиянкой Юлией Путинцевой, уже давно выступающей за Казахстан. Эта встреча, в которой фаворит потерял свою подачу шесть раз, продолжалась лишь 1 час 8 минут и закончилась со счетом 6:2, 6:3. В свою очередь, Эшли Барти благодаря легкой победе над американкой Дженнифер Брейди вышла в четвертьфинал. И теперь для того, чтобы завоевать теннисную корону, австралийке требуется взять титул, то есть выиграть три матча.

Для Барти, находящейся в отличной спортивной форме и на пике уверенности в своих силах, это вполне реальная задача. В четвертьфинале она встретится с 39-летней Винус Уильямс, а победительница этой пары сыграет с одной из двух чешек — Барборой Стрыцовой или Кристиной Плишковой. Правда, из верхней половины сетки на выход в финал претендуют достаточно сильные теннисистки — например, 19-я ракетка мира Юлия Гёргес из Германии. Но и они на данный момент значительно уступают Эшли Барти, для которой трава — любимое покрытие.

Евгений Федяков