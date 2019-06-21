Наоми Осаке угрожают свержением

Лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) японка Наоми Осака во втором круге турнира в Бирмингеме с призовым фондом $1 млн неожиданно проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана. Это означает, что в ближайший понедельник на первое место в мировой классификации может подняться чемпионка Roland Garros австралийка Эшли Барти, которой в Бирмингеме требуется завоевать титул.
Возглавив мировой рейтинг в конце января после Australian Open, завершившегося ее второй подряд победой на турнирах Большого шлема, японка Наоми Осака вот уже пятый месяц подряд испытывает определенное давление со стороны своих конкуренток в борьбе за титул первой ракетки мира. Правда, австралийка Эшли Барти до недавнего времени в их число не входила. В середине марта она занимала в классификации WTA лишь 11-е место, отставая от лидера почти на 2600 очков.
Однако две крупные победы, одержанные Барти сначала на Miami Open, а затем на Roland Garros, в совокупности с неудачами Осаки изменили ситуацию кардинальным образом. После своего парижского триумфа австралийка стала второй, а перед началом турнира Nature Valley Classic в Бирмингеме ее отставание от японки составляло 252 очка. А сейчас она и вовсе может обойти Осаку, которая потерпела неудачу во встрече с экс-россиянкой Юлией Путинцевой, уже давно выступающей за Казахстан. Эта встреча, в которой фаворит потерял свою подачу шесть раз, продолжалась лишь 1 час 8 минут и закончилась со счетом 6:2, 6:3. В свою очередь, Эшли Барти благодаря легкой победе над американкой Дженнифер Брейди вышла в четвертьфинал. И теперь для того, чтобы завоевать теннисную корону, австралийке требуется взять титул, то есть выиграть три матча.
Для Барти, находящейся в отличной спортивной форме и на пике уверенности в своих силах, это вполне реальная задача. В четвертьфинале она встретится с 39-летней Винус Уильямс, а победительница этой пары сыграет с одной из двух чешек — Барборой Стрыцовой или Кристиной Плишковой. Правда, из верхней половины сетки на выход в финал претендуют достаточно сильные теннисистки — например, 19-я ракетка мира Юлия Гёргес из Германии. Но и они на данный момент значительно уступают Эшли Барти, для которой трава — любимое покрытие.
Турнир WTA на Мальорке (Испания). Призовой фонд — $250 тыс.
Второй круг. Анжелик Кербер (Германия, 1)—Мария Шарапова (Россия) 6:2, 6:3. Аманда Анисимова (США, 5)—Ализе Корне (Франция) 6:2, 6:4. Белинда Бенчич (Швейцария, 3)—Шелби Роджерс (США) 5:7, 6:3, 3:1, отказ.
Турнир WTA в Бирмингеме (Великобритания). Призовой фонд — $1 млн
Второй круг. Юлия Путинцева (Казахстан)—Наоми Осака (Япония, 1) 6:2, 6:3. Юлия Гёргес (Германия, 8)—Евгения Родина (Россия) 6:4, 6:3. Эшли Барти (Австралия, 2)—Дженнифер Брейди (США) 6:3, 6:1. Винус Уильямс (США)—Ван Цян (Китай, 6) 6:3, 6:2.
Турнир ATP в Галле (Германия). Призовой фонд — €2,1 млн
Второй круг. Роберто Баутиста Агут (Испания, 7)—Ришар Гаске (Франция) 6:1, 6:4. Александр Зверев (Германия, 2)—Стив Джонсон (США) 6:3, 7:5. Роджер Федерер (Швейцария, 1)—Жо-Вильфрид Тсонга (Франция) 7:6 (7:5), 4:6, 7:5.
Турнир ATP в Лондоне. Призовой фонд — €2,1 млн
Второй круг. Милош Раонич (Канада, 6)—Аляж Бедене (Словения) 6:3, 7:6 (7:3). Марин Чилич (Хорватия, 5)—Диего Шварцман (Аргентина) 6:4, 6:4. Даниил Медведев (Россия, 4)—Люка Пуйе (Франция) 7:6 (11:9), 6:7 (5:7), 6:4. Никола Маю (Франция)—Станислас Вавринка (Швейцария, 7) 3:6, 7:5, 7:6 (7:2). Жиль Симон (Франция)—Кевин Андерсон (ЮАР, 2) 6:1, 4:6, 6:4. Сьефанос Циципас (Греция, 1)—Жереми Шарди (Франция) 4:6, 7:6 (7:0), 7:6 (7:4).
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