По депутату стреляли холостыми

Нижегородский областной суд оставил в силе оправдательный приговор, вынесенный в Дзержинске первому заместителю гендиректора ФКП «­Завод им. Я. М. Свердлова» Юрию Шумскому. Дзержинского депутата обвиняли по событиям 2012 года, связанным с хранением на заводском складе десятков тысяч единиц боевого стрелкового оружия. Это была партия оружия, переданного на утилизацию нижегородскому предприятию АКБС. Сделка с Минобороны РФ привела компанию к банкротству, приговорам ее руководителям и самоубийству. Однако Юрий Шумский, заключавший договор с АКБС, сумел доказать, что на осуждении сотрудников оружейной компании незаконно выстраивать его вину.



В Нижегородском облсуде рассмотрели апелляционное представление прокуратуры на приговор Юрию Шумскому, депутату гордумы Дзержинска и заместителю гендиректора режимного завода имени Свердлова. В апреле Дзержинский городской суд оправдал управленца, обвиненного по ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Однако прокуратура попросила оправдательный приговор отменить.

Уголовное дело против Юрия Шумского касалось оружия, хранившегося на складе завода в 2012 году и принадлежавшего ООО ПКП АКБС. Нижегородская оружейная фирма, занимавшаяся разработкой и производством гражданского оружия, вошла в число заводов — получателей морально устаревшего оружия Минобороны, в военном ведомстве решили разгрузить арсеналы, бесплатно раздав стволы на утилизацию за счет производителей. В итоге сотрудники АКБС получили в воинских частях и под охраной привезли в Нижегородскую область более 127 тыс. единиц боевого оружия: винтовки Токарева и Мосина, автоматы Калашникова, ППШ, ППД, а также пистолеты и пулеметы «Максим».

Большую часть этой партии предприниматели по договору складировали на заводе имени Свердлова, так как занимающееся производством взрывчатки режимное предприятие имело соответствующие склады с сигнализацией и охрану. В результате попытки переработать боевое оружие в гражданское руководство АКБС получило от ФСБ уголовное дело по обвинению в незаконном обороте оружия без соответствующей лицензии (к государственным заводам и тогдашнему министру обороны Анатолию Сердюкову, приказавшему раздать оружие, у следствия вопросов не возникло). Вся партия была изъята со складов завода имени Свердлова и АКБС, пересчитана и вывезена. Основатель АКБС, полковник ФСБ в отставке Юрий Санкин, и его дочь Анастасия Гудым, попав в тюрьму, решили признать вину и получили условные сроки. Условный срок получил и начальник отдела логистики Александр Домрачев. Оружейник-изобретатель Игорь Чигринский, работавший заместителем директора по развитию АКБС, попал под самые тяжелые пункты уголовного дела. Утром перед вынесением приговора он застрелился на балконе, оставив предсмертную записку о том, что не хочет сидеть по сфабрикованному обвинению. ООО ПКП АКБС, про которое сотрудники ФСБ говорили, что с его оружием можно залить кровью всю Россию (хотя ни один ствол при ревизии не пропал и не достался криминальным структурам), обанкротилось.

Дзержинский суд, сажавший и судивший руководителей АКБС, оказался милостив к Юрию Шумскому. Он установил, что де-факто завод имени Свердлова в июне 2012 года не охранял оружие, а лишь временно предоставил склад по договору аренды, а далее за сохранность своего имущества отвечали его собственники из АКБС. Также первая инстанция решила, что охрана завода относилась ко всей территории предприятия, а не к конкретному оружию, размещенному на опломбированном складе, ключи от которого были только у сотрудников АКБС. Отдельно отметим, что сроки привлечения Юрия Шумского к уголовной ответственности по ст. 222 УК РФ давно истекли и уголовное дело могло быть прекращено еще в прошлом году. Однако обвиняемый управленец отказался от прекращения по нереабилитирующим основаниям. В любом случае никакое наказание ему уже не грозило.

Тем не менее в апелляции прокуратура настаивала, что Дзержинский суд неправильно расценил факты и вопрос о вине господина Шумского надо рассмотреть заново. Гособвинение настаивало, что производящий взрывчатку государственный завод не имел лицензии на обращение с боевым стрелковым оружием, а мог хранить только боеприпасы. Отдельно прокурор отметил, что завод в сделке с АКБС «осуществлял предпринимательскую деятельность, связанную с использованием федерального имущества». Адвокат дзержинского депутата, напротив, настаивал на том, что нельзя делать выводы о вине на основании приговоров работникам АКБС, вынесенным по большей части в особом порядке. В результате областной суд отказал прокуратуре, оставив без изменений оправдательный приговор Юрию Шумскому: сам он на судебное заседание не явился.

Информированные источники “Ъ-Приволжья“ в Дзержинске отмечают, что старую историю с подлежащим утилизации оружием в нижегородском СУ СК реанимировали летом прошлого года, когда руководство завода имени Свердлова активно возражало против планов по переходу федерального казенного предприятия в «Ростех». Однако этот конфликт уже исчерпан: завод в будущем войдет в состав госкорпорации. Напомним также, что весной прошлого года на ФКП также прошла масштабная выемка документов силами сотрудников ФСБ России, якобы выявившая серьезные злоупотребления менеджмента. Однако никаких уголовных дел за этой резонансной проверкой не последовало, а директор завода Вадим Рыбин недавно возглавил совет директоров АО «Техмашсервис» — сбытовой компании предприятий «Ростеха», производящих взрывчатые материалы.

Роман Кряжев