В России создан залоговый фонд для бизнесменов

В России есть фонд для освобождения арестованных предпринимателей под залог, рассказал ТАСС Александр Хуруджи, общественный уполномоченный по защите прав содержащихся под стражей предпринимателей. По его словами, средства для фонда при возможности найти легко.

«Если начнут (избирать.— “Ъ”) меру пресечения в виде залога, мы найдем возможность, как быстро его наполнить: есть предприниматели, есть большое количество фондов, которые поддерживают эту инициативу. <…> Мы достаточно быстро среагируем, у нас все комплекты документов, практика, включая международную, какие разъяснения, какие постановления Верховному суду нужно объяснить для того, чтобы все это задвигалось»,— рассказал господин Хуруджи.

Ранее он пожаловался на частые аресты бизнесменов президенту России Владимиру Путину во время его прямой линии. Александр Хуруджи попросил рассмотреть возможность отпускать предпринимателей под залог. Глава государства согласился, что «нельзя злоупотреблять арестами в сфере экономических правонарушений».

Напомним, в 2018 году возбудили более 100 уголовных дел по фактам воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов отмечает, что в большинстве случаев уголовное преследование виновных в давлении на бизнес либо прекращается по срокам давности, либо завершается условным наказанием.

Подробности — в публикации “Ъ” «Прокуратура предпринимает невероятное».

“Ъ” вел онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.