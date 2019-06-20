Экс-начальник подмосковного отделения полиции арестован за фабрикацию дела о наркотиках

Бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» арестован и отправлен судом под стражу, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР). Ему инкриминируются превышение должностных полномочий с применением насилия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), фальсификация материалов оперативно-разыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК РФ) и незаконный оборот психотропных веществ (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

На сайте управления СКР по Московской области фамилия арестованного начальника не уточняется, но ранее “Ъ” сообщал о его задержании. По информации источников издания, речь идет о подполковнике полиции Дмитрии Понкратове, обвиненном в организации преступной группы с целью фабрикации уголовного дела против местного жителя.

По версии следствия, в 2017 году по указанию Дмитрия Понкратова трое его подчиненных сфальсифицировали материалы оперативно-разыскной деятельности о причастности местного жителя к обороту психотропных веществ. После чего указанные материалы были переданы в местное следственное управление, где в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело и он взят под стражу общим сроком на 11 месяцев. Кроме того, обвиняемый сам лично приобрел, хранил и подбросил потерпевшему психотропные вещества — амфетамин.

По данным источников “Ъ”, до последнего времени Дмитрий Понкратов по уголовному делу бывших оперативников МУ МВД «Раменское» проходил как свидетель. Он был задержан после того, как двое бывших оперативников пошли на сотрудничество со следствием. Подполковник свою вину не признает.

Подробнее об обстоятельствах дела читайте в материале “Ъ” «Подброс не по адресу».