О технологиях и патентах GEOX расскажут на фестивале «Усадьба Jazz»

В этот уикенд итальянский бренд GEOX выступит fashion-партнером музыкального фестиваля «Усадьба Jazz», который пройдет в парке «Коломенское». Для маленьких меломанов компания подготовила увлекательные мастер-классы, а взрослых ждет лаунж-зона и тематические стенды, где можно будет узнать все о технологиях и патентах GEOX. Компания известна своими инновационными разработками и вниманием к экологичному производству. В свое время основатель и президент GEOX придумал дышащую подошву, которая сделала обувь этой марки бестселлером.

Погода во время опенэйра — всегда неизвестная величина, поэтому обувь и куртки для комфортного времяпрепровождения на фестивале, которые будут продаваться тут же, помогут справиться с любой ситуацией.

Хедлайнерами фестиваля выступят американка Азилия Бэнкс, Иван Дорн с программой «Jazzy Funky Dorn», «Сплин», инди-музыкант Майкл Киванука, джазовая певица Каро Эмеральд и другие. Хедлайнером второго дня станет группа The Black Eyed Peas, которая в прошлом году выпустила первый за восемь лет студийный альбом — «Masters of the Sun Vol.1».