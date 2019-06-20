Челябинец спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом

Во время блиц-опроса в завершение прямой линии Владимира Путина ведущий зачитал вопрос жителя Челябинска Александра Кузнецова. Он спросил главу государства, не надоело ли ему быть президентом. «Нет, иначе я не стал бы баллотироваться на второй срок»,- ответил Владимир Путин.

Это второй вопрос из Челябинской области, который был задан во время прямой линии Владимиру Путину. В начале трансляции с обращением выступила фельдшер из села Маук Каслинского района Светлана Каташова. Она спросила президента, что можно сделать, чтобы привлечь молодых медиков для работы в сельских больницах.