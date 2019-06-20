Владимир Путин ответил фельдшеру из Челябинской области о нехватке кадров в районных ФАПах

Президент Владимир Путин во время прямой линии ответил сотруднице фельдшерско-акушерского пункта из поселка Маук Каслинского района Челябинской области. Она пожаловалась на нехватку медицинских специалистов в поселках.

Новый ФАП открылся в Мауке в феврале этого года, но в нем работают два человека – фельдшер и медсестра на полставки. Это приводит к очередям, особенно в холодное время года, когда наблюдаются вспышки вирусных и инфекционных заболеваний. «Я считаю, что главная проблема – отсутствие жилья. Поэтому молодые специалисты не едут. Благоустроенного жилья нет, на другое они согласны», - отметила фельдшер из поселка Маук.

Владимир Путин отметил, что проблем в сфере здравоохранения много, но «отрасль развивается». «Необходимо обратить внимание на три проблемы: доступность первичного звена здравоохранения, второе – кадры, третье – лекарство. Количество учреждений амбулаторной сети снижается. В Кранснодарском крае, например, на 25% снизилось количество учреждений амбулаторной сети. В этом году у нас запланировано создание 390 новых фельдшерско-акушерских пунктов и ремонт 1,2 тыс. имеющихся. В малых населенных создано 3,8 тыс. мобильных бригад», - отметил президент. Он подчеркнул, что жилье для медицинских специалистов, приезжающих работать в поселки, должны предоставлять местные и областные власти. «Необходимо создавать поддержку специалистов на селе. Мы платим по 500 тыс. и 1 млн руб. по программам “Земский доктор” и “Земский фельдшер”, а жильем должны заниматься региональные и местные власти», - подчеркнул Владимир Путин.