В Петербурге закрыли незаконный хостел и ресторан

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга после проведенного обследования объектов нежилого фонда приостановили деятельность хостела, неправомерно расположенного по адресу: Лиговский проспект, д. 56, лит. Е. Было установлено, что пользователь помещения площадью более 600 кв. м сдавал его в аренду для временного проживания без правоустанавливающих документов, сообщили в ККИ.

Кроме этого, был закрыт ресторан, который незаконно разместили в помещении площадью 270 кв. м на Купчинской улице, д. 15, к. 1, лит. В. Ранее заключенный в отношении данного объекта договор аренды был расторгнут еще в 2016 году, однако пользователь помещения в указанный срок не освободил его.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что комитет по контролю за имуществом Петербурга анонсировал проведение ревизии объектов недвижимости с целью проверки вида их фактического использования. Предполагается, что проверки затронут 12,2 тыс. зданий.