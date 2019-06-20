Зеленский создал офис президента вместо администрации

Владимир Зеленский постановил образовать офис президента Украины вместо администрации главы страны. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

«Образовать офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников администрации президента Украины»,— говорится в тексте указа. Офис президента возглавит действующий руководитель администрации.

Кроме того, указ требует образования комиссии по реорганизации администрации президента Украины. Председателем комиссии назначен руководитель главного департамента документального обеспечения Игорь Стасенко.

Напомним, Владимир Зеленский уже изменил состав Совета национальной безопасности и обороны, назначив самого себя его председателем, и расширил список должностей в администрации президента. Господин Зеленский окружает себя лояльными ему людьми, впрочем не всегда популярными в народе.

Подробнее о том, как президент Украины выстраивает новую систему власти,— в публикации “Ъ” «Владимир Зеленский собирает друзей».