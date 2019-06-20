В Краснодаре будут судить застройщика ЖК «АРС-Аврора»

В Ленинский районный суд Краснодара передано уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Москвы, учредителя и фактического руководителя ООО ЖК «Арс-Аврора». Он в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в краевой прокуратуре, в отношении соучастника преступления, также являющегося учредителем и фактическим руководителем общества, материалы дела выделены в отдельное производство в связи с его розыском.

По версии следствия, учредители краснодарского ООО ЖК «АРС-Аврора» с ноября 2013 года по май 2016 года заключали с покупателями квартир в одноименном жилом комплексе по улице Дзержинского, 95 (в квартале улиц Дзержинского, Рашпилевской и Дальней) договоры долевого участия. Они обещали построить многоквартирный жилой дом в 16-22 этажа. На объекте должно было появиться 565 квартир общей площадью 37,4 тыс. кв. м. В проект планировалось инвестировать от 1,9 до 2,2 млрд руб. Предполагалось, что объект будет введен в эксплуатацию не позднее 20 июля 2016 года. При этом высотка до сих пор не построена, а часть привлеченных денежных средств похищена. От действий обвиняемых пострадало более 100 человек, ущерб оценен на сумму более 500 млн руб. Стоимость незавершенного объекта (реализован на 65%), по данным инвесторов, оценивается в 1,4 млрд руб.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На его имущество наложен арест.

Как писал “Ъ-Кубань”, в июле прошлого года Арбитражный суд края ввел конкурсное производство в отношении ООО ЖК «АРС-Аврора». По информации системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЖК „АРС-Аврора“» было зарегистрировано в мае 2013 года в Краснодаре. Уставный капитал — 10 тыс. руб., головная компания — московское ООО «ГК „АРС“», также проходящее процедуру банкротства. В 2016 году чистые активы ООО «ЖК „АРС-Аврора“» составляли 1,3 млн руб., убыток — 7 тыс. руб., долгосрочные обязательства — 1,9 млрд руб. Наблюдение в отношении ООО ЖК «АРС-Аврора» было введено в октябре 2017 года по иску банка «Открытие», предъявившего требования на 34,5 млн руб. Основанием стало поручительство компании по договору об открытии кредитной линии на 1,17 млрд руб. для входящей в холдинг АРС компании — ООО «Стройинвест-Юг».

Дмитрий Михеенко