Ополченцев, сражавшихся с боевиками на Северном Кавказе, приравняют к ветеранам

Прямая линия Путина. Главное Читать далее

Владимир Путин поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, сражавшихся с боевиками на Северном Кавказе. Об этом президент России заявил в ходе прямой линии, общаясь с жителями Дагестана, воевавшими против боевиков в 1999 году, но до сих пор не имеющими статус ветеранов.

«Это делается несложно, нужно просто внести членов ополчения в соответствующий лист действующего в России закона, который позволит сразу же приравнять вас и ваших боевых товарищей по ополчению к ветеранам боевых действий. Поручаю правительству сделать это, и сделать как можно быстрее»,— заявил глава государства.

В 1999 году в Ботлихский район Республики Дагестан произошло вторжение боевиков, что послужило началом второй чеченской войны.

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.