Власти Новокузнецка отправили в поле пикетчиков против преследования журналистов

Мэрия Новокузнецка предложила активистам провести митинг против преследования журналистов и коррупции в силовых структурах на городской окраине. Об этом сообщает группа движения «Протестный Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте».

Активисты хотели выйти на митинг 23 июня на одной из официальных площадок для массовых акций — площади общественных мероприятий Куйбышевского района или площади за Дворцом культуры имени Маяковского. В ответе городской администрации сказано, что обе площадки уже заняты: с 7:00 до 22:00 там пройдут групповые пикеты.

«В целях реализации конституционных прав» мэрия предложила активистам провести митинг на городской окраине — на площадке вблизи дома по адресу Волоколамский проезд, 64. По данным организаторов, «это поле на достаточном расстоянии от частного сектора за объездной и железнодорожной линией». Поэтому общественники планируют провести одиночный пикет на Театральной площади в центре Новокузнецка по примеру москвичей, которые выстраивались в очередь, чтобы посменно пикетировать.

Напомним, 6 июня журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Корреспондент заявил, что вещество ему подбросили, и связал этот факт со своей профессиональной деятельностью. Действия сотрудников полиции вызвали общественный резонанс и массовые протесты. Спустя пять дней министр внутренних дел Владимир Колокольцев снял обвинение с журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Нина Обелюнас