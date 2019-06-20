Минтруд намерен к 2021 году вдвое увеличить число людей, обеспеченных долговременным уходом

В Минтруде рассчитывают, что доля нуждающихся людей, обеспеченных долговременным уходом, вырастет в два раза к 2021 году. «Мы для себя поставили показатели успешной реализации пилотного проекта ("Старшее поколение".— “Ъ”) <...> — в 2019 году 8%, в 2020 году 12% и в 2021 году 16%»,— сообщил первый замминистра труда и соцзащиты России Алексей Вовченко на III Форуме социальных инноваций регионов (цитата по ТАСС).

Господин Вовченко добавил, что сейчас этот проект реализуется в нескольких пилотных регионах. По всей стране он будет действовать с 2022 года.

Проект «Старшее поколение» входит в нацпроект «Демография». Он направлен на то, чтобы повысить уровень жизни пожилых людей. Проект включает в себя обеспечение долговременного ухода, улучшение работы социальных организаций, дополнительное профессиональное обучение и т.д.

Напомним, в мае 2018 года президент России Владимир Путин издал майский указ о развитии страны до 2024 года. На его основании правительство разработало 13 национальных проектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» и другие. Накануне спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что больше половины россиян не знают об их существовании.

Подробнее об отношении россиян к инициативам — в материале “Ъ” «Нацпроекты и многие неизвестные».