«Русское молоко» считает обвинения в отношении Бойко-Великого необоснованными

Обвинения в адрес бизнесмена Василия Бойко-Великого необоснованны, заявили в агрохолдинге «Русское молоко», входящем в принадлежащую ему группу компаний «Вашъ финансовый попечитель». Агрохолдинг отметил, что предприниматель не совершал вменяемое ему преступление.

«Обвинения необоснованны, Василий Вадимович вменяемого ему преступления не совершал, виновным себя не признает. Между Василием Бойко-Великим и (бывшим совладельцем банка — “Ъ”) Владимиром Шеиным был заключен договор займа, впоследствии заем был полностью погашен, о чем имеется нотариально заверенная расписка»,— говорится в заявлении агрохолдинга (цитата по «РИА Новости»). По информации «Русского молока», ни господин Бойко-Великий, ни его семья, ни кто-либо из руководства группы компаний не имели отношения к управлению банком.

«Мы считаем данное дело заказным, связанным с деятельностью Василия Бойко-Великого в качестве патриотически настроенного православного предпринимателя, поскольку в последние годы Василий Бойко-Великий был сосредоточен именно на общественной и историко-литературной деятельности»,— объяснили в агрохолдинге.

Ранее СКР предъявил господину Бойко-Великому и шести его соучастникам предъявлены обвинения в хищении больше 180 млн руб. и почти $1 млн у банка «Кредитный экспресс». Басманный суд Москвы сегодня, 20 июня, изберет им меру пресечения.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Василия Бойко-Великого вернули следствию».