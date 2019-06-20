Алекперов сообщил об отсутствии единой позиции у нефтяников по участию в соглашении ОПЕК+

Российские нефтяные компании не имеют единой позиции по целесообразности участия в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, сообщил президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Он отметил сохраняющиеся риски ценовой волатильности на рынке нефти
«Остается неясной судьба сделки ОПЕК+. Даже среди российских компаний нет единой позиции по целесообразности участия в соглашении»,— сказал он на ежегодном собрании акционеров компании (цитата по ТАСС). По мнению господина Алекперова, «ОПЕК+ должен сохраниться навсегда» вне зависимости от объемов регулирования. «Чего мы добились этим соглашением 2016 года? Мы практически ликвидировали спекулянтов с рынка сырой нефти»,— отметил он.
Пока страны ОПЕК+ не могут договориться о дате новой встречи, на которой будет обсуждаться возможность продления соглашения по заморозке добычи на второе полугодие. Один из ключевых игроков — Иран — выступил против встречи 3–4 июля, предложенной Саудовской Аравией.
Подробности — в публикации “Ъ” «Для заморозки не подготовили почву».
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