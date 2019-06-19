Заседания стран ОПЕК+ могут состояться в июле

ОПЕК предложила провести заседания стран-участниц организации, а также ОПЕК+ в период с 28 июня по 2 июля. Письмо с соответствующим предложением подписал президент конференции ОПЕК, министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо и отправил делегациям ОПЕК+, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в одной из зарубежных делегаций.

По его словам, в письме предлагается собрать встречу технического комитета экспертов ОПЕК+ 28 июня, заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и стран ОПЕК — 1 июля, а встречу государств ОПЕК+ провести 2 июля.

Пока страны ОПЕК+ не могут договориться о дате новой встречи, на которой будет обсуждаться возможность продления соглашения по заморозке добычи на второе полугодие. Один из ключевых игроков — Иран — выступил против встречи 3–4 июля, предложенной Саудовской Аравией.

Подробности — в публикации “Ъ” «Для заморозки не подготовили почву».