Депутат Госдумы Виктор Карамышев стал мэром Курска

Депутаты Курского городского собрания на внеочередном заседании выбрали нового главу администрации облцентра. Мэром стал депутат Госдумы единоросс Виктор Карамышев. За него проголосовали 29 депутатов из 31 присутствовавшего. Его соперник, глава администрации Железнодорожного округа Курска Андрей Телегин, не получил ни одного голоса. Еще два депутата испортили бюллетени.

Кресло главы администрации Курска стало вакантным в начале апреля после добровольной отставки Николая Овчарова. В конкурсе на замещение должности планировали принять участие пять человек, один из них не был допущен. Виктор Карамышев был наиболее ресурсным кандидатом — до избрания в Госдуму он был депутатом областной думы трех созывов, а с 2011 по 2013 год возглавлял региональный парламент. Его победа была предсказуемой.

Подробнее о выборах мэра Курска — в материале “Ъ-Черноземье”.

Андрей Прах, Воронеж