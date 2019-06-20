В России наблюдается рекордный рост интернет-трафика

В России зафиксирован рекордный рост мобильного интернет-трафика. Согласно статистики Минкомсвязи, которую приводит газета «Известия», только в первом квартале 2019 года пользователи скачали и передали более 3,3 млрд Гб, что в полтора раза больше данных, чем годом ранее.

При этом спрос на сотовую голосовую связь снижается — за год продолжительность общения по мобильным телефонам сократилась почти на 3%. Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов в беседе с изданием отметил, что между ростом потребления мобильного интернета и снижением голосового трафика есть связь, так как все больше голосовых звонков перетекает в мобильные приложения, мессенджеры.

Однако господин Анкилов уверен, что на рост трафика в большей степени влияют невысокие цены –– как на доступ в Сеть, так и на звонки. Он добавил, что на рост спроса на мобильный интернет также влияет расширение количества подключенных к сотовым сетям смартфонов. Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин отметил, что росту дата-трафика способствует и мобильное видео: онлайн-кинотеатры и другие видеосервисы стимулируют использовать больше гигабайтов.