Началась прямая линия с Владимиром Путиным

В Гостином дворе началась 17-я прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Как и в прошлом году, в прямой эфир выйдут министры и губернаторы, к которым президент будет обращаться за пояснениями.

Разговор Владимир Путин начал с «самых острых тем для россиян»: уровень жизни, доходов и здравоохранение. Президент также рассказал о нацпроектах. По его словам, основная цель нацпректов — «поставить экономику на новые рельсы, поднять уровень жизни».

В этом году Владимиру Путину задали более 1,5 млн вопросов, большинство из которых — на социальную тематику. Граждан волнуют плохие дороги, образование, ветхое и аварийное жилье, нехватка мест в школах и детских садах, долевое строительство и социальные выплаты.

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.