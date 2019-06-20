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Цену пансионата «Жемчужина Кавказа» на торгах снизили в три раза

Арбитражный управляющий ООО УК «Жемчужина», имеющее на балансе пансионат «Жемчужина Кавказа» в поселке Новомихайловском Туапсинского района, выставил на повторные торги имущественный комплекс места отдыха. Начальная цена единого лота составляет 82 млн руб., говорится в сообщении, опубликованном в ЕФРСБ.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что пансионат «Жемчужина Кавказа» уже выставлялся на торги по начальной цене 239 млн руб. Таким образом, стоимость места отдыха снизилась за несколько месяцев в три раза. В начале июня аукцион по продаже имущественного комплекса ООО «УК “Жемчужина”» был признан несостоявшимися из-за того, что на торги был допущен один участник – ОАО «Волга». Ему было сделано предложение о заключении договора купли-продажи пансионата за 239,1 млн руб. Однако, по всей видимости, имущество должника не заинтересовало столичную компанию, поэтому пансионат выставили на торги повторно.

Дмитрий Михеенко


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