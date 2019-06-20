«Курскэнерго» взыскивает со своих потребителей почти 600 млн рублей задолженности

На начало мая нынешнего года просроченная дебиторская задолженность потребителей «Курскэнерго» (филиал ГК «Россети») составляла 596 млн руб., сообщили в компании. Там отметили, что с начала года задолженность удалось снизить на 74,5 млн руб. В филиале уточнили, что часть долга в 45 млн руб. передана в исполнительное производство, а 65 млн руб. взыскиваются в судебном порядке. С января по апрель «Курскэнерго» добилось положительных решений в 33 судебных процессах на общую сумму требований 39 млн руб. Их них на 30 млн руб. уже получены исполнительные листы.

О том, как и почему МРСК Центра потребовала от Воронежской горэлектросети взаимозачета долгов, в материале “Ъ-Черноземье” «Энергетики разошлись в счетах».

Владимир Зоркий