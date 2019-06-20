СКР, МВД и ФНС изучали сделку из дела Абызова за два года до его ареста

СКР, МВД и ФНС в 2016–2017 годах проверяли сделку компании СИБЭКО экс-министра Михаила Абызова с кипрским офшором Blacksiris. Как сообщает РБК знакомый с ходом следствия в отношении бывшего министра источник, ФНС и МВД не нашли в ней криминала, а СКР закрыл дело об уклонении от уплаты налогов после того, как Сибирская энергетическая компания погасила задолженность в 196 млн руб. Информацию подтвердил адвокат господина Абызова Александр Аснис.

Собеседник РБК уточнил, что ГСУ СКР по Москве возбудил уголовное дело в феврале 2017 года по ч. 2 ст. 199 УК РФ в связи с уклонением компании от уплаты налогов на прибыль за 2011 год,14 декабря дело было прекращено. До прекращения дела СКР выделило из него часть материалов, которые «могли свидетельствовать о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» руководством СИБЭКО.

Проверку этих материалов проводил отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Новосибирску. В частности, по словам господина Асниса, полиция изучала законность сделки между СИБЭКО и зарегистрированной на Кипре Blacksiris Trading Ltd в 2013 году по покупке ОАО «Предприятие ремонта и строительства», ОАО «Первая энергосервисная компания» и ОАО «Агентство специального снабжения». 14 декабря 2017 года УМВД отказало в возбуждении дело «в связи с отсутствием в действиях руководства СИБЭКО признаков состава преступления».

ИФНС №4 по Москве проверяла сделку с Blacksiris в 2016 году. Как уточнил адвокат, инспекция не выявила нарушений.

Михаил Абызов был задержан 26 марта. Он обвиняется в организации преступного сообщества и махинациях на сумму 4 млрд руб. По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Михаил Абызов, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний. В конце мая суд принял решение оставить Михаила Абызова под стражей на два месяца — до 25 июля.

Подробнее о развитии дела — в материале “Ъ” «Михаил Абызов раскрыл злоупотребление правом».