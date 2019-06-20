Врио губернатора Липецкой области подал документы для участия в выборах главы региона

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов подал документы в областной избирком для участия в выборах главы региона. Об этом сообщает пресс-служба липецкого облизбиркома. Кандидатура господина Артамонова была выдвинута 14 июня на конференции Липецкого реготделения «Единой России», хотя сам господин Артамонов является беспартийным и ранее неоднократно заявлял о желании идти на выборы самовыдвиженцем. При выдвижении Игорь Артамонов представил в областной избирком весь пакет необходимых документов, отметили в облизбиркоме.

Период выдвижения кандидатов начался 12 июня. Он продлится до 18:00 11 июля. Документы для регистрации кандидатов будут приниматься с 14 по 24 июля, а окончательный список кандидатов будет сформирован не позднее 2 августа.

Противниками Игоря Артамонова на предстоящих выборах станут депутаты облсовета Сергей Токарев (КПРФ) и Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия»), а также Олег Хомутинников (планирует идти от Партии перемен). ЛДПР будет выдвигать первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина.

Подробнее о предвыборной ситуации в Липецкой области читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Игорь Артамонов выбрал компромисс».

Мария Старикова