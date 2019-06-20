Смертельное ДТП в Сочи разрушило шесть метров перильного ограждения

Управтодор «Черноморье» прокомментировали смертельное ДТП в Лазаревском, где в результате выезда «Нивы» на остановку «Санаторий Одиссея» погибли 40-летняя женщина и маленький мальчик. По данным дорожников, авария не вызвала розлива горюче-смазочных материалов, но разрушила шесть метров перильного ограждения, а также практически полностью уничтожила остановочный павильон. «В настоящее время проезд в зоне ДТП по четырем полосам восстановлен», - сообщили в управлении.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, авария произошла 19 июня около 16:30 на трассе Джубга – Сочи в районе Лазаревского. 35-летний местный житель ехал на автомобиле Mitsubishi в сторону Туапсе. На территории Лазаревского водитель иномарки столкнулся с «Нивой», в результате которого отечественный автомобиль вылетел на остановку, где стояли пешеходы. 40-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. 35-летняя женщина и двое маленьких мальчиков были госпитализированы. Один из детей спустя непродолжительное время скончался. Женщина и семилетний мальчик в настоящее время находятся в лечебных учреждениях, где им оказывается медицинская помощь.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев после этого распорядился усилить меры безопасности на дорогах.

Василий Хитрых