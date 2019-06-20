После аварии в Сочи глава Кубани распорядился усилить безопасность на дорогах

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отреагировал на резонансное ДТП в Лазаревском районе Сочи распоряжением усилить меры безопасности на дорогах.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, вчера, 19 июня, около 16:30 на трассе Джубга – Сочи в Лазаревском автомобиль Mitsubishi, двигающийся в сторону Туапсе, по предварительным данным, столкнулся с впередиидущей «Нивой», которую отбросило на остановку общественного транспорта «Санаторий Одиссея». На остановке в это время стояли две женщины с маленькими сыновьями. Одна из женщин скончалась на месте. Один мальчик умер в больнице. Еще одна женщина с семилетним мальчиком находятся в лечебных учреждениях.

«К сожалению, это не единичный случай. Главам муниципалитетов поручил провести внеочередные комиссии по обеспечению безопасности на дорогах, мероприятия по ликвидации аварийных участков. Предусмотреть дорожные знаки и разметку там, где в этом есть потребность, при необходимости – ограждение», – заявил Вениамин Кондратьев.

По данным главы региона, с начала лета в регионе произошло 49 ДТП, в которых пострадали более 50 детей, а двое несовершеннолетних погибли.

Василий Хитрых