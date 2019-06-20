Помпео увидел в сомнениях в причастности Ирана к атакам на танкеры элементы политической игры

Госсекретарь США Майк Помпео уверен, что за утверждениями о сомнительности версии Соединенных Штатов о том, что танкеры в Оманском заливе атаковал Иран, стоит «попытка напасть на президента Трампа и его внешнюю политику». По мнению господина Помпео, «эти люди играют в политические игры».

В шоу Бена Шапиро, расшифровку которого опубликовал Госдепартамент, госсекретарь отметил, что США предоставили лидерам других государств достаточно доказательств того, что танкеры атаковали иранцы. Сомнения же, по его словам, «ставят под угрозу американских солдат, моряков, морскую пехоту, так как говорят об отсутствии единства в Америке».

«Иранцы утверждали, что собираются это сделать, и они сделали»,— подчеркнул Майкл Помпео. Что касается звучащих среди политиков обвинений в том, что действия администрации Трампа ведут к обострению обстановки на Ближнем Востоке, то господин Помпео отметил, что американская сторона прилагает все усилия, чтобы за счет сдерживания не допустить обострения ситуации.

Ранее Пентагон объявил о намерении отправить на Ближний Восток более 1 тыс. солдат в качестве ответа на недавние атаки на нефтеналивные танкеры в Оманском заливе. Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что причин для войны с США не существует.

Об обострении отношений двух стран — в публикации “Ъ” «На Ближний Восток отправят военную помощь».