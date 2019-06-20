Глава Huawei заявил, что банки США знали о деятельности компании

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй утверждает, что американские банки, находящиеся в центре расследования США по делу о нарушении китайской корпорацией антииранских санкций, были «полностью осведомлены» о деятельности компании. В интервью CNBC он рассказал, что его дочь Мэн Ваньчжоу, которая является финдиректором Huawei, лично встречалась с представителем одного из банков.

«Моя дочь была в кафе и сказала что-то банковским чиновникам. Нужно поговорить с человеком, который пил кофе с Мэн»,— сказал Жэнь Чжэнфэй. Он отметил, что если все факты будут обнародованы в суде, то дело станет «предельно очевидным».

Напомним, Мэн Ваньчжоу была задержана в конце 2018 года. Ей инкриминируется банковское и электронное мошенничество. Причиной ареста послужила презентация, в которой госпожа Ваньчжоу, по мнению властей США, «ввела в заблуждение» своих партнеров из банка HSBC, чтобы избежать санкций за торговлю с Ираном.

Подробности — в материале “Ъ” «Власти США припомнили Huawei все».